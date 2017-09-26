Подорожание угля объяснили в акимате Астаны
26 сентября 2017, 17:02
Сегодня цены варьируются от 7,5 до 15 тыс. тенге за тонну.
В акимате Астаны прокомментировали вопрос с подорожанием угля для горожан, сообщает МИА «Казинформ».
«Во-первых, ГСМ у нас подорожали, во-вторых, железнодорожные тарифы от «Казакстан темир жолы» увеличились на 25%. Соответственно, все эти факторы вынуждают представителей бизнеса подстраиваться под нынешние реалии. И потом, у нас рыночная экономика, так что акимат со своей стороны не имеет право вмешиваться в эту продажу угля», - заявил руководитель отдела развития промышленности управления предпринимательства и промышленности города Астаны Азамат Рашитов на пресс-конференции.
По его словам, недавно с реализаторами угля были обговорены все вопросы.
«Однако как такого сильного скачка угля на сегодня не наблюдается. На сегодня у нас цены варьируются от 7,5 до 15 тыс. тенге за тонну», - отметил Азамат Рашитов.
Фото: eKaraganda
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