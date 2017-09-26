Казахстанка стала вице-чемпионкой турнира по бодибилдингу и фитнесу

26 сентября 2017, 17:13

Серебряную медаль Улпан завоевала в категории «Фитнес-бикини», став первой в истории представительницей азиатского континента, вошедшей в число призеров престижного европейского турнира, организованного легендарным Арнольдом Шварценеггером.

Известная казахстанская бодибилдерша Улпан Нурбекова стала вице-чемпионкой международного турнира по бодибилдингу и фитнесу Arnold Classsic Europe, который прошел в Барселоне (Испания), пишет express-k.kz.

Серебряную медаль Улпан завоевала в категории «Фитнес-бикини», став первой в истории представительницей азиатского континента, вошедшей в число призеров престижного европейского турнира, организованного легендарным Арнольдом Шварценеггером.

«Не могу до сих пор отойти! Первая азиатка на Европе!» — прокомментировала свой успех в Instagram Улпан Нурбекова.

Спортсменка не отказала себе в удовольствии заодно дать отповедь своим недоброжелателям.

«Даже если вы будете самым вкусным, спелым и сладким персиком на свете, всегда найдутся те, кто ненавидит персики. Когда я выиграла свой первый чемпионат Казахстана, говорили — купила судей. После чемпионатов Азии и мира — то же самое. Выиграла „абсолютку“ на „Арнольде“ в Азии, сказали — повезло. Все я „купила“, все мне „подарили“, все я „случайно“ выигрываю... А я всегда искренне радуюсь за людей, потому что знаю истинную цену победы и труда», — утверждает Нурбекова.

Впрочем, большинство пользователей Казнета в восторге от успеха казахстанской спортсменки.

Спасибо всем, мои дорогие!!! Спасибо за вашу поддержку и энергию!!!???????????? Спасибо за то, что переживали вместе с нами болели за нашу команду!???????????? Мы невероятно счастливы люди!???? Мы фанаты своего дела!???????????? Мы любим наш спорт! Спасибо, за ваши пожелания, комментарии! Директ, ватсап все завалено???? не могу разгребсти???? Я очень всем благодарна???????????????????????? Спасибо вам за веру и поддержку! Спасибо родным и близким, моей семье! За то, что любите и принимаете меня такой, какая я есть????Любимому мужу моему пригоромное спасибо за то, что позволяешь мне развиваться и заниматься любимым делом! Спасибо нашему тренеру за безграничную веру в меня!???????? Моим клиентам???? Моей команде!#KairatTeam Спасибо @banzai4me, уже который год я готовлюсь в самой крупной сети трен.залов, начиная с первого своего титула Абсолютной Чемпионки Рк 2015, тогда ещё тренировались в Домиллионе???????????? там своя тема хардкора????????‍♀️ За предоставленный сайкл ????????‍♀️ на дом???????????? специально для моей подготовки на @arnoldclassiceurope За то что верите в меня!???????? За поддержку моей команды @myproteinru отдельное спасибо! Никогда прежде моя подготовка не была настолько легкой и быстрой, как со спортивным питанием английского качества @myproteinru???????????????????????? Я очень всем благодарна!!!???????????????????????? Боже, спасибо за мою жизнь! Я очень счастливый человечек☺️????????????

Публикация от @nurbekova_ulpan Сен 22 2017 в 12:28 PDT


Божечки???????????????????? Не могу до сих пор отойти!!!???????????? Первая азиатка на Европе!! Я так горжусь сама собой????????☺️???? Вице-Чемпионка!!!???????????????????? Я не тренировалась больше 8 месяцев, и за 4 месяца мы с тренером вывели такую форму!!!???? Набрали мясо насколько возможно, и не просто вернули, а улучшили в разы былую форму за такой короткий срок!???? Уже в который раз мы подтверждаем статус лучшей команды в Казахстане #KairatTeam ???????????? #BestOfBest @kairat_trainer Ну, что? Увидели зарубу???????????????? Завтра из наших выступает @bodytirex_ifbb, послезавтра @zvezdochka_v

Публикация от @nurbekova_ulpan Сен 22 2017 в 11:15 PDT


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