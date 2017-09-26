Казахстанка стала вице-чемпионкой турнира по бодибилдингу и фитнесу

Серебряную медаль Улпан завоевала в категории «Фитнес-бикини», став первой в истории представительницей азиатского континента, вошедшей в число призеров престижного европейского турнира, организованного легендарным Арнольдом Шварценеггером.

Известная казахстанская бодибилдерша Улпан Нурбекова стала вице-чемпионкой международного турнира по бодибилдингу и фитнесу Arnold Classsic Europe, который прошел в Барселоне (Испания), пишет пишет express-k.kz





Серебряную медаль Улпан завоевала в категории «Фитнес-бикини», став первой в истории представительницей азиатского континента, вошедшей в число призеров престижного европейского турнира, организованного легендарным Арнольдом Шварценеггером.





«Не могу до сих пор отойти! Первая азиатка на Европе!» — прокомментировала свой успех в Instagram Улпан Нурбекова.





Спортсменка не отказала себе в удовольствии заодно дать отповедь своим недоброжелателям.





«Даже если вы будете самым вкусным, спелым и сладким персиком на свете, всегда найдутся те, кто ненавидит персики. Когда я выиграла свой первый чемпионат Казахстана, говорили — купила судей. После чемпионатов Азии и мира — то же самое. Выиграла „абсолютку“ на „Арнольде“ в Азии, сказали — повезло. Все я „купила“, все мне „подарили“, все я „случайно“ выигрываю... А я всегда искренне радуюсь за людей, потому что знаю истинную цену победы и труда», — утверждает Нурбекова.





Впрочем, большинство пользователей Казнета в восторге от успеха казахстанской спортсменки.







