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Молниеносное ограбление в Караганде попало на камеры

26 сентября 2017, 17:19

Пока фармацевтов не было за прилавком, он вытащил деньги из кассы и ушёл.

В интернете появилось видео ограбления карагандинской аптеки, пишет "Новый Вестник"

Пока фармацевты отвлеклись, неизвестный мужчина вытащил деньги из кассы.

Несколько секунд он высматривал работников аптеки, а затем смело открыл пластиковые дверцы и вошёл в отдел. Меньше минуты ему понадобилось, чтобы зайти за прилавок и вытащить крупные купюры.


Фото: кадр из видео.

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