Молниеносное ограбление в Караганде попало на камеры
26 сентября 2017, 17:19
Пока фармацевтов не было за прилавком, он вытащил деньги из кассы и ушёл.
В интернете появилось видео ограбления карагандинской аптеки, пишет "Новый Вестник"
Пока фармацевты отвлеклись, неизвестный мужчина вытащил деньги из кассы.
Несколько секунд он высматривал работников аптеки, а затем смело открыл пластиковые дверцы и вошёл в отдел. Меньше минуты ему понадобилось, чтобы зайти за прилавок и вытащить крупные купюры.
Фото: кадр из видео.
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