Более 50 тыс. квартир и домов проверили полицейские в Алматинской области
26 сентября 2017, 17:27
Выявлено 88 фактов сдачи жилья без регистрации в налоговых органах.
Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области, проверка производится в рамках республиканской отработки «Участок», направленной на выявление и предупреждение фактов экстремизма и терроризма, а также других правонарушений, передает Zakon.kz.
За две декады полицейскими региона осуществлено более 55 тысяч обходов, из которых свыше 50 тысяч частных квартир и домовладений, а также 3448 дачных домов.
«Выявлено 88 фактов сдачи жилья без регистрации в налоговых органах. Задержано 144 лица без определенного места жительства, установлено 20 несовершеннолетних, занимающихся бродяжничеством. По линии миграционной полиции выявлено 297 нарушений, допущенных иностранными гражданами» - сообщили в пресс-службе ДВД.
В ходе отработки внимание полиции также заострено на выявление наркоправонарушений и проверке владельцев огнестрельного оружия.
«Проверке подверглось 3512 владельцев оружия, среди которых выявлено 192 факта нарушений правил его хранения и регистрации с изъятием 159 единиц оружия. Кроме того, из незаконного оборота изъято 7 единиц незарегистрированного оружия», - дополнили в полиции.
За правонарушения, предусмотренные административным законодательством, к ответственности привлечено 5024 граждан, а также задержаны 25 человек, уличенных в фактах, связанных с наркотиками.
фото: arnapress.kz
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