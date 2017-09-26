В МИР РК рассказали о ценах на жилье в Казахстане
26 сентября 2017, 17:29
Стоимость квартиры в регионах составляет 140 тысяч тенге за квадратный метр.
В 2017 году в Казахстане построено порядка 15 тысяч удешевленных квартир, которые сдерживают рост цен на рынке жилья. Об этом на заседании в Мажилисе сообщил первый вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр, передает корреспондент Today.kz.
По его словам, стоимость квартиры в регионах составляет 140 тысяч тенге за квадратный метр. Это кредитное жилье, которое потом реализовывается через систему жилищно-строительных сбережений. В Астане, Алматы, Атырау и Актау квадратный метр стоит 180 тысяч тенге.
"Нам удается сдерживать цены на первичном рынке и в то же время не допустить роста на вторичном рынке жилья. За два года в 2015-2016 году 19 тысяч 200 удешевленных квартир мы выпустили на рынок, в этом году - порядка 15 тысяч", - сказал Скляр.
Эти квартиры позволят стабилизировать ситуацию и не допустить дальнейшего роста цен на рынке.
Фото: ria.ru
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