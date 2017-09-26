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В школах Жезказгана проходят интеллектуальные игры и дебаты по переходу на латиницу

26 сентября 2017, 17:33

Дебаты прошли на тему: «Латиница – объективно сложившееся веление нашего времени».

26 сентября в общеобразовательной школе № 4 города Жезказгана среди прошли интеллектуальные игры на тему «Латын әліпбиі-болашақтың бастауы» и дебатный турнир, посвященные вопросу перехода казахского языка на латиницу.

Во время занятий учащимся были разьяснены все обьективные и субъективные факторы перехода на латиницу.

Дебаты прошли на тему: «Латиница – объективно сложившееся веление нашего времени».

Участники дебатов рассказали об истории латинской графики казахского языка акцентировали внимание на том, что изучение современных информационных технологи й не возможно без латиницы.




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