В МИР РК рассказали о ценах на жилье в Казахстане

В 2017 году в Казахстане построено порядка 15 тысяч удешевленных квартир, которые сдерживают рост цен на рынке жилья. Об этом на заседании в Мажилисе сообщил первый вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр, передает корреспондент Today.kz.

По его словам, стоимость квартиры в регионах составляет 140 тысяч тенге за квадратный метр. Это кредитное жилье, которое потом реализовывается через систему жилищно-строительных сбережений. В Астане, Алматы, Атырау и Актау квадратный метр стоит 180 тысяч тенге.

«Нам удается сдерживать цены на первичном рынке и в то же время не допустить роста на вторичном рынке жилья. За два года в 2015-2016 году 19 тысяч 200 удешевленных квартир мы выпустили на рынок, в этом году - порядка 15 тысяч», - сказал Скляр.

Эти квартиры позволят стабилизировать ситуацию и не допустить дальнейшего роста цен на рынке.