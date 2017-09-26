Мужчина, распространивший видео с "обрушением дома в Семее", пойдет под суд
26 сентября 2017, 17:35
Мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы.
Прокуратура Семея отправила в суд дело мужчины, распространявшего ролик «об обрушении дома в Семее», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Восточно-Казахстанской областной прокуратуры.
В суд передано дело жителя региона, распространившего видеозапись обрушения жилого дома, и утверждавшего, что чрезвычайное происшествие случилось в Восточном Казахстане.
Напомним, инцидент произошел 24 мая. Житель Семея, увидев в интернете ролик обрушения жилого дома, произошедшего в другой стране, решил для развлечения распространить запись. На своем компьютере он сопроводил видео названием «СРОЧНО ЧП ЭКСКЛЮЗИВ Казахстан Город Семей Сегодня днем в 14.23 обрушился подъезд 2017 год 24 мая», и выложил его на видеохостинге YouTube. Далее распространил запись. Ролик получил резонанс.
Органы внутренних дел оперативно начали досудебное расследование и установили личность пользователя, распространившего видеоролик. В настоящее время расследование окончено, и прокуратура Семея направила уголовное дело в суд.
"Надзорное ведомство разъясняет, что за распространение подобной информации, в том числе с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, статьей 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусмотрена уголовная ответственность", - сообщили в прокуратуре Восточно-Казахстанской области.
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