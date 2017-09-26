UFC отстранил российского бойца из-за подозрений в употреблении допинга
26 сентября 2017, 17:39
Мурзаканов подписал контракт с UFC в мае 2017 года и должен был провести бой в полутяжелом весе (до 93 кг) против датчанина Йоакима Кристенсена.
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) отстранил россиянина Азамата Мурзаканова из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил, сообщает Lenta.ru.
Американское антидопинговое агентство (USADA) уведомило россиянина о том, что его пробы от 2 сентября 2017 года дали положительный результат. Какой именно препарат принимал спортсмен, не сообщается. Организация проведет разбирательство, прежде чем к бойцу будут применены санкции.
Мурзаканов подписал контракт с UFC в мае 2017 года и должен был провести бой в полутяжелом весе (до 93 кг) против датчанина Йоакима Кристенсена.
В смешанных единоборствах (ММА) россиянин провел семь боев и во всех одержал победы, в шести из которых нокаутировал соперников в первом раунде.
Фото: ofrb.ru
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