В ВКО к 25-летию «Дома дружбы - центра общественного согласия» состоится республиканский форум
26 сентября 2017, 17:42
В завершении празднования будет проведен гала-концерт.
28-29 сентября в рамках празднования 25-ти летия «Дома дружбы - центра общественного согласия» пройдут различные мероприятия. Участники обсудят программную статью Главы государства Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и деятельность энокультурных объединений в решении поставленных задач.
28 сентября в конференц-зале ВКГУ им. С. Аманжолова пройдет торжественное открытие мероприятия. В рамках открытия состоится Международная научно - практическая конференция на тему «Этнодемографические процессы в Казахстане и сопредельных территориях».
29 сентября в Доме дружбы - центре общественного согласия состоится республиканский форум директоров Домов дружбы. На повестке дня будет рассмотрена тема «Взгляд в будущее: роль Домов дружбы в реализации программы модернизации общественного сознания». В завершении празднования будет проведен гала-концерт.
В мероприятии примут участие аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, депутаты Сената и Мажилиса Парламента РК, члены Ассамблеи народа Казахстана, зарубежные ученые, председатели и члены правления этнокультурных объединений, члены научно-экспертной группы АНК ВКО, Клуба меценатов АНК ВКО, Лиги молодежи АНК ВКО.
Фото: pp.userapi.com
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