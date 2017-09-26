С 26 сентября вводятся в действие поправки в Листинговые правила

Решением Совета директоров Казахстанской фондовой биржи (KASE) от 25 сентября 2017 года утверждены дополнения и изменения № 2 (поправки) во внутренний документ KASE «Листинговые правила» (Правила), которые вводятся в действие с 26 сентября 2017 года. Указанными поправками предусмотрена возможность отсрочки по предоставлению аудиторского отчета или отчета аудиторской организации по обзору промежуточной финансовой отчетности эмитента и инвестиционного меморандума при прохождении листинга на KASE субординированных облигаций, выпускаемых банками второго уровня Республики Казахстан, которые участвуют в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан.

Обновленный текст Правил будет опубликован на интернет-сайте KASE по адресу http://www.kase.kz/files/normative_base/listing_rules.pdf в ближайшее время.