Заседание Нацкомиссии по делам женщин прошло в Акорде

В Акорде прошло заседание Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан под председательством Государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу президента.





«Открывая заседание, Государственный секретарь отметила, что в этом году Казахстан приступил к реализации Третьей модернизации. Г.Абдыкаликова акцентировала внимание на том, что сегодня в стране повсеместно реализуются задачи, определенные Главой государства по модернизации трех базовых сфер – экономики, политики и общественного сознания», - говорится в сообщении.





Особо Госсекретарь подчеркнула важность реализации опережающего процесса духовной модернизации. По ее мнению, определяющая роль в формировании у людей духовных ценностей, конкурентоспособности, прагматизма, сохранения национальной идентичности, культа знаний принадлежит семье и, в частности женщинам, воспитывающим подрастающее поколение.





В этой связи Г.Абдыкаликова призвала женское сообщество страны аккумулировать усилия по продвижению 6-ти направлений общенационального проекта «Рухани жаңғыру».





Далее на заседании была заслушана информация министерства иностранных дел о работе по достижению Целей устойчивого развития ООН до 2030 года в Республике Казахстан.





В ходе совещания также был рассмотрен вопрос модернизации государственной службы и обеспечения равных возможностей при карьерном продвижении. По информации Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции на 1 января 2017 года доля женщин среди государственных служащих по стране составила 55,5% (51151 из 92203), что выше показателя прошлого года на 0,5% (50219 из 91330).





Согласно данным профильного агентства в 2016 году в конкурсах на занятие административных должностей корпуса «Б» приняло участие 43476 кандидатов, в том числе 20862 женщин (48%). Доля назначенных женщин по итогам конкурсов составила 48,5% (10032 из 20690). При этом из 6134 претендентов на занятие руководящих должностей корпуса «Б» 42,9% (2633) составили женщины, а доля женщин, назначенных на руководящие должности, составила 34,8% (1524 из 4357).





Кроме того, в ходе заседания был презентован опыт работы ОФ «Центр семьи» г.Семей по оказанию поддержки лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.





По итогам заседания Государственный секретарь дала ряд конкретных поручений государственным органам.





Фото: sputniknews.kz



