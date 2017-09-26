СМИ: США ограничат полеты российских военных самолетов над своей территорией
26 сентября 2017, 17:51
По данным газеты, ограничения могут быть введены в отношении наблюдательных полетов над Аляской и Гавайями.
Американские власти намерены объявить о введении ограничений на полеты военных самолетов России над территорией США, проводимых в соответствии с Договором об открытом небе. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal, передает ТАСС.
Такое решение, по данным издания, принято Вашингтоном из-за ограничений, которые Россия ввела на полеты над своей территорией.
"В то время как договор разрешает полеты на расстояние до 5 тыс. км, Россия ввела лимит в 500 км в отношении полетов над Калининградской областью, - пишет газета со ссылкой на представителя Пентагона.
- С учетом того, что для полного осмотра этого района в рамках Договора о свободном небе требуется пролететь примерно 1,2 тыс. км, участникам договора приходится перераспределять два полета, которые при иной ситуации выполнялись бы над другими районами России".
По имеющейся у издания информации, ограничения могут быть введены в отношении наблюдательных полетов над Аляской и Гавайями. Официально США объявят о своем решении на встрече Консультативной комиссии по открытому небу, которая пройдет во вторник в Вене.
Договор о свободном небе, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки, предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными между государствами- участниками квотами наблюдательных миссий. Договором учреждена также Консультативная комиссия по открытому небу, решения в которой принимаются консенсусом и имеют обязательную силу.
Фото © Марина Лысцева/ТАСС
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