СМИ: США ограничат полеты российских военных самолетов над своей территорией

Американские власти намерены объявить о введении ограничений на полеты военных самолетов России над территорией США, проводимых в соответствии с Договором об открытом небе. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal,

Такое решение, по данным издания, принято Вашингтоном из-за ограничений, которые Россия ввела на полеты над своей территорией.





"В то время как договор разрешает полеты на расстояние до 5 тыс. км, Россия ввела лимит в 500 км в отношении полетов над Калининградской областью, - пишет газета со ссылкой на представителя Пентагона.





- С учетом того, что для полного осмотра этого района в рамках Договора о свободном небе требуется пролететь примерно 1,2 тыс. км, участникам договора приходится перераспределять два полета, которые при иной ситуации выполнялись бы над другими районами России".





По имеющейся у издания информации, ограничения могут быть введены в отношении наблюдательных полетов над Аляской и Гавайями. Официально США объявят о своем решении на встрече Консультативной комиссии по открытому небу, которая пройдет во вторник в Вене.





Договор о свободном небе, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки, предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными между государствами- участниками квотами наблюдательных миссий. Договором учреждена также Консультативная комиссия по открытому небу, решения в которой принимаются консенсусом и имеют обязательную силу.



