Южная Корея заподозрила КНДР в краже технологии запуска баллистических ракет

Источник не стал уточнять, какую именно из технологий "холодного запуска" украли северокорейские хакеры.

Разведка КНДР взломала серверы одного из производителей вооружений в Южной Корее и похитила технологии запуска баллистических ракет с подводных лодок, пишет сеульская газета "Кенхян синмун" со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Министерства обороны, передает передает NEWSru.com





По его данным, хакеры, работающие на Разведывательное управление Вооруженных сил Северной Кореи, проникли в компьютерную систему одной из компаний военно-промышленного комплекса Южной Кореи и похитили документацию по технологии "холодного запуска" баллистических ракет. Такой запуск подразумевает выброс ракеты из пусковой установки подводной лодки под давлением сжатого воздуха или газа, и ее двигатель запускается уже в воздухе.





Военный, чья фамилия обозначена лишь первой буквой К., заявил, что этот взлом и мог стать причиной того неожиданного для зарубежных специалистов прорыва, который демонстрирует в последние годы Северная Корея в области установки и запуска баллистических ракет.





Пхеньян в последнее время демонстрирует значительные успехи как в разработке баллистических ракет различных типов, так и подводных лодок.





В последние два-три года КНДР произвела несколько запусков баллистических ракет из подводного положения и после некоторых неудач добилась успехов.





КНДР уже построила одну подводную лодку - ракетоносец, на которой будут установлены баллистические ракеты, а также ведет строительство еще двух-трех более крупных похожих субмарин. Наличие ракетных сил подводного базирования существенно повышает возможности для нанесения внезапного удара по противнику и позволяет атаковать из неожиданных мест, избегая районов, насыщенных системами ПРО, пишет "Российская газета".





Технология "холодного", или "минометного", запуска широко применяется при современных запусках ракет. Такой прием позволяет применять ракеты с подводных лодок, даже когда субмарины находятся под водой.





В настоящий момент на подводных лодках Южной Кореи класса "Чанбого-II" (водоизмещение 1800 тонн) старт при помощи технологии "холодного запуска" производится через торпедные аппараты. Эти подлодки уже есть на вооружении ВМС страны. В 2020 году планируется ввести в строй более крупные субмарины класса "Чанбого-III", где будут применены уже вертикальные направляющие для выброса ракет. Там будет применен несколько иной тип технологий.





Источник не стал уточнять, какую именно из технологий "холодного запуска" украли северокорейские хакеры. Однако южнокорейские военные подозревают, что в руки разведки КНДР могли попасть и чертежи тяжелой подводной лодки класса "Чанбого-III", где будут установлены ракеты и которая в перспективе может быть оснащена атомными энергетическими установками.





Как сообщает японское информационное агентство Kyodo, представитель Министерства обороны Южной Кореи не опроверг, но и не подтвердил эту информацию.





"Мы не комментируем то, что может иметь большое значение с точки зрения обеспечения безопасности", - заявил он в ответ на соответствующий запрос.





Официальный представитель прокуратуры категорически отказался комментировать озвученную информацию. Однако один из сотрудников прокуратуры подтвердил, что в отношении крупной компании Южной Кореи проводится расследование, связанное с утечкой информации, не уточнив какие-либо подробности.



