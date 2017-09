Американский рэпер собрался доказать, что Земля плоская

Американский хип-хоп-исполнитель Бобби Рэй Симонс, выступающий под псевдонимом B.o.B, начал сбор средств на строительство спутников. Музыкант намерен доказать, что Земля плоская, передает NME во вторник, 26 сентября.

Рэпер запустил кампанию на краудфандинг-платформе GoFundMe. В видео, опубликованном на странице сбора средств, он призвал всех спонсировать строительство и запуск спутников, чтобы доказать его неправоту. «Я ищу изгиб Земли», — подчеркнул он.

На момент написания заметки музыканту удалось собрать 651 доллар из 200 тысяч, необходимых для проекта.

The cities in the background are approx. 16miles apart... where is the curve ? please explain this pic.twitter.com/YCJVBdOWX7