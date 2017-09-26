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Американский рэпер собрался доказать, что Земля плоская

26 сентября 2017, 18:13

Бобби Рэй Симонс, выступающий под псевдонимом B.o.B, начал сбор средств на строительство спутников.

Американский хип-хоп-исполнитель Бобби Рэй Симонс, выступающий под псевдонимом B.o.B, начал сбор средств на строительство спутников. Музыкант намерен доказать, что Земля плоская, передает NME во вторник, 26 сентября.

Рэпер запустил кампанию на краудфандинг-платформе GoFundMe. В видео, опубликованном на странице сбора средств, он призвал всех спонсировать строительство и запуск спутников, чтобы доказать его неправоту. «Я ищу изгиб Земли», — подчеркнул он.

На момент написания заметки музыканту удалось собрать 651 доллар из 200 тысяч, необходимых для проекта.

B.o.B неоднократно поднимал вопрос о форме планеты в Twitter. В январе 2016 года он опубликовал фотографию, на которой стоит на холме.

«Примерное расстояние между городами на горизонте — 16 миль (25,7 километра — прим. «Ленты.ру»). Где изгиб [Земли]? Объясните, пожалуйста», — написал он.

28-летний B.o.B — исполнитель таких композиций, как Nothin' onYou, Airplanes и Magic. Он выпустил три студийных альбома. Рэпер также записал дисс (дискредитирующую композицию) Flatline на астрофизика и популяризатора науки Нила Деграсса. В треке автор также обвинил космическое агентство НАСА в заговоре.

Ранее во вторник сообщалось, что ученые Нью-Йоркского университета обнаружили связь между психопатией и любовью к рэпу.

Источник: Лента.ру


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