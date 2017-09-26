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В Швеции подожгли мечеть

26 сентября 2017, 18:19

Часть здания полностью сгорела.

Мечеть в городе Эребру, расположенном в центральной части Швеции, пострадала во вторник от сильного пожара. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал SVT.

Часть здания полностью сгорела. Полиция считает, что происшедшее стало следствием поджога.

Информацию о возгорании спасатели получили в 05:00 по времени Астаны. Пожарные до сих пор работают на месте инцидента, но угрозы распространения огня на соседние дома нет. Сведений о пострадавших не поступало.

Мечеть была построена в 2007 году. Ежемесячно ее посещают около тысячи человек.


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