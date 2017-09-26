Экс-соперники Головкина могут провести бой

Джейкобс и Лемье потерпели поражение от карагандинца.

Британский промоутер Эдди Хирн считает очень возможной организацию в будущем поединка между американским боксёром Дэниелом Джейкобсом (32-2, 29 KO) и бывшим чемпионом мира в среднем весе из Канады Давидом Лемье (38-3, 33 КО), сообщает sports.kz со ссылкой на BoxingScene.

В конце прошлой недели Джейкобс подписал контракт с компанией Хирна Matchroom.

Лемье, как и Джейкобс в своё время потерпел поражение от Геннадия Головкина, ныне владеющего титулами IBF/IBO/WBA/WBC.

На 11 ноября в Нью-Йорке у Джейкобса запланирован поединок с Луисом Ариасом.