Экс-соперники Головкина могут провести бой
26 сентября 2017, 18:20
Джейкобс и Лемье потерпели поражение от карагандинца.
Британский промоутер Эдди Хирн считает очень возможной организацию в будущем поединка между американским боксёром Дэниелом Джейкобсом (32-2, 29 KO) и бывшим чемпионом мира в среднем весе из Канады Давидом Лемье (38-3, 33 КО), сообщает sports.kz со ссылкой на BoxingScene.
В конце прошлой недели Джейкобс подписал контракт с компанией Хирна Matchroom.
Лемье, как и Джейкобс в своё время потерпел поражение от Геннадия Головкина, ныне владеющего титулами IBF/IBO/WBA/WBC.
На 11 ноября в Нью-Йорке у Джейкобса запланирован поединок с Луисом Ариасом.
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