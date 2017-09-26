Осенние заготовки из разных регионов Казахстана «соревновались» на лучший вкус и цвет

Конкурс организован под эгидой «Рухани жаңғыру» в рамках спецпроекта «Туған жер - туған ел».

В преддверии Всемирного дня туризма в целях продвижения курорта Бурабай во внесезонье и реализации имиджевого проекта «Four Seasons» в Бурабайском районе состоялся фестиваль «Дары природы». В мероприятии приняли участие заготовители из районов Акмолинской области, Южно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей, передает Zakon.kz

Конкурс организован под эгидой «Рухани жаңғыру» в рамках спецпроекта «Туған жер - туған ел». На фестивале было представлено широкое разнообразие домашних заготовок, все самое сочное, вкусное, яркое, оригинальное: консервированные и свежие фрукты, овощи, ягоды, орехи, мед, варенье, грибы, рыба, лечебные сборы, травы.





В рамках фестиваля проведены конкурсные программы, где участники смогли продемонстрировать свои достижения, провести мастер-классы по заготовке урожая, поделиться советами оригинальных рецептов консервирования, внедрения опытных технологий выращивания декоративных и плодовоовощных культур.

Конкурсные программы проводились по номинациям: «Лучший мастер-класс по заготовке даров природы», «Самая оригинальная выставочная экспозиция», «Самый успешный заготовитель», «Самый щедрый покупатель». При определении победителей в основных номинациях учитывались оригинальность дизайна продукции, вкусовые качества, лечебные свойства, экологичность, оценки дегустаторов, объем реализации.

Всем победителям конкурсных программ вручены дипломы и памятные подарки.



