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В Алматы тушат крупный пожар

26 сентября 2017, 18:49

Сотрудники ДЧС прибыли на место и пытаются справиться с огнем.

Вечером во вторник, 26 сентября, в Алматы начался пожар, передает Zakon.kz.

Как сообщила официальный представитель ДЧС г. Алматы Сандугаш Баймухамбетова, вызов на пульт поступил в 18:25.

Горит комплекс по адресу: Алмалинский район, пр. Райымбека, уг. ул. Гайдара. Пожарные расчеты на месте вызова. Производят тушение пожара.

Как уточняет корреспондент Zakon.kz, горит кафе и находящиеся рядом частные дома.



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