В Алматы тушат крупный пожар
Сотрудники ДЧС прибыли на место и пытаются справиться с огнем.
Вечером во вторник, 26 сентября, в Алматы начался пожар, передает Zakon.kz.
Как сообщила официальный представитель ДЧС г. Алматы Сандугаш Баймухамбетова, вызов на пульт поступил в 18:25.
Горит комплекс по адресу: Алмалинский район, пр. Райымбека, уг. ул. Гайдара. Пожарные расчеты на месте вызова. Производят тушение пожара.
Как уточняет корреспондент Zakon.kz, горит кафе и находящиеся рядом частные дома.
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