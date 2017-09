В лондонском метро произошел еще один взрыв

На станции Tower Hill лондонского метро прогремел небольшой взрыв в вагоне поезда. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщает Лента.ру со ссылкой на Sputnik International.

Полиция приняла решение эвакуировать горожан со станции, но в правоохранительных органах подчеркивают, что произошедшее не расценивается как террористическая атака.

Incident of small explosion/fire at Tower Hill station in London is NOT terror related, happened as passenger plugged charger into his phone pic.twitter.com/c7es6dVFZo