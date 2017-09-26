Водители Алматы не соблюдают новую схему движения на Саяхате

Даже спустя два месяца после введения новой схемы движения на известном проблемном месте в городе автомобилисты продолжают нарушать ПДД, пишет сайт «Колеса».

С 1 августа 2017 года в Алматы на пересечении пр. Райымбека и Суюнбая ввели новый порядок дорожного движения. Одним из важных изменений был запрет движения автомобилей в восточном направлении по южной стороне (верхней) проспекта Райымбека. С того момента кусочек дороги полностью отвели под автобусную полосу, а автомобильный поток был перенаправлен в тоннель.

Однако даже спустя два месяца после нововведения водители по-прежнему нарушают ПДД. Поворачивают там, где это запрещено, проезжают прямо, где разрешён только поворот, выезжают на автобусную полосу.

Большая часть нарушителей — таксисты, которые пренебрегают ПДД ради заработка. Не секрет, что район Саяхата — излюбленная точка частников. Вечерами жители из области толпами здесь ловят машину, чтобы вернуться домой. Как заверяют люди, общественный транспорт после 20:00 дождаться практически невозможно, только таксисты и выручают.

Выходит, что попытка избавиться от заторов путём изменения схемы движения на пересечении пр. Райымбека и Суюнбая провалилась.



