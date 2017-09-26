Серик Сапиев ответил на обвинения в неуплате счета за парковку

Сапиев пояснил, что огромный чек за парковку, о котором он рассказал летом, не принадлежал ему.

Олимпийский чемпион и депутат мажилиса Серик Сапиев ответил на заявления о том, что он не оплатил парковку в аэропорту Астаны, передает Zakon.kz со ссылкой на страницу Сапиева в Facebook.

Сапиев пояснил, что огромный чек за парковку, о котором он рассказал летом, не принадлежал ему. Оказавшись в аэропорту, депутат заметил мужчину, который пытался оплатить полдня стоянки, однако счет оказался просто огромным.

«Я решил заснять данную ситуацию на камеру телефона, чтобы в дальнейшем попросить разъяснения у администрации аэропорта. Так как гражданин просил не указывать его личность, я обратился от своего имени», - рассказал Сапиев.

По его словам, сделав видео, он пытался обратить внимание на саму ситуацию с огромными ценами за парковку в аэропорту, а не на свою персону.

«Целью видео было обратить внимание не на то, чей это штраф, а обратить внимание уполномоченных органов на высокие цены и поднять резонанс с целью недопущения подобных ситуаций с нашими гражданами. Что, в принципе, и дало результат, так как цены на парковку уже пересмотрены», - отметил экс-боксер.

Спортсмен предостерег сограждан от неосторожных высказываний, которые содержат ложные сведения.