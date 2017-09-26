В Туве умерла полуторагодовалая малышка, которую мать лечила облепихой от обширных ожогов

У ребёнка было поражено 60% кожного покрова. Пострадали верхние и нижние конечности, а также тело, шея и голова.

В Туве полуторагодовалая девочка скончалась в местной больнице от полученных ранее ожогов тела. На протяжении двух недель мать лечила ребёнка маслом облепихи. Ожоги девочка получила, когда была в бане. Об этом Лайфу сообщили в республиканском СУ СКР.

Следователи рассказали, что инцидент произошёл в бане частного дома в селе Бурен-Бай-Хаак Каа-Хемского района. 9 августа мать случайно облила свою маленькую дочку кипятком. Ребёнок получил термические ожоги третьей степени. Пострадали голова, шея, туловище, верхние и нижние конечности. Ожоги покрыли 60% всего тела. Женщина решила не обращаться к врачам, а самостоятельно вылечить дочь. Причём ожоги она мазала облепиховым маслом.

— 16 августа подозреваемая с ребёнком были госпитализированы… однако, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, ребёнок 22 августа скончался, — рассказали в СУ СКР по Республике Тыва. — Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть малолетней наступила от термического ожога третьей степени, обширных ожоговых ран, осложнившихся развитием ожоговой болезни, синдромом полиорганной недостаточности, двусторонней полисегментарной пневмонией, являющихся тяжким вредом здоровью.

Следователи проводят проверку по факту гибели девочки, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид