В Грузии утверждена новая Конституция

Поправки были приняты парламентом в третьем, окончательном чтении, 117 голосами "за" и тремя — "против".

Парламент Грузии большинством голосов утвердил новую Конституцию. Документ был принят в третьем, окончательном чтении, сообщает Sputnik Грузия.

Большая часть оппозиционных парламентариев отказалась участвовать в голосовании в знак протеста. В итоге поправки были утверждены 117 голосами "за" и тремя голосами "против".

Председатель парламента Ираклий Кобахидзе назвал поправки историческим решением, которое в конечном итоге "обеспечит долгосрочное демократическое развитие страны".

С принятием новой конституции форма правления в Грузии окончательно трансформируется в парламентскую республику. С 2023 года президента будут избирать уже не народным голосованием, а при помощи выборщиков. Новый вариант конституции не поддерживают действующий президент Георгий Маргвелашвили и парламентская оппозиция.

Фото © РИА Новости/Александр Чипурин