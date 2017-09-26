В Минобразования РК рассказали о критике учебников и слухах об эротике

Ответственный секретарь ведомства заявил, что Минобразования беспокоит, когда критикуют за то, чего нет.

Ответственный секретарь Минобразования РК Арын Орсариев прокомментировал Sputnik Казахстан возбуждение дела по факту распространения ложной информации.

Ранее ДВД Астаны сообщил о том, что полиция Астаны разыскивает распространителей слухов о непристойных картинках в казахстанских учебниках. Уголовное дело было возбуждено после обращения министерства образования и науки. Поводом для этого послужило распространение в соцсетях ложной информации о том, что в качестве задач из якобы казахстанского учебника по математике представлены несколько примеров с иллюстрацией обнаженных мужчины и женщины.

Он отметил, что в основном критика по казахстанским учебникам была вызвана заданиями по лингвистическому рассказу Людмилы Петрушевской.

"Все остальное — очень много, и "Шестью шесть равно 32", "Гусь, его рога защищают от врага" — это неправда, это фейки. Мы понимаем, что любые нововведения — это нормально, что они вызывают иногда обсуждения. Но важно понимать, что есть обсуждение того, что есть, а есть обсуждение того, что нет. Когда нас критикуют за то, чего нет, конечно, нас это беспокоит", — сказал Орсариев Sputnik Казахстан.

В Казахстане с началом нового учебного года вспыхнули сразу несколько скандалов, связанных с отечественными учебниками. Самым непонятным для родителей стал учебник русского языка.

Недоумение вызвали, в частности, современный сленг, песни Юрия Антонова, предложение составить визитную карточку баурсаку и посмотреть фрагменты передачи Ивана Урганта, лингвистический рассказ Людмилы Петрушевской "Пуськи бятые". Авторы в свою очередь заявили, что книга вырабатывает у школьников филологическую проницательность.

Фото © Sputnik / Болат Шайхинов