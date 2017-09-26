Пожар в Алматы потушен – ДЧС

Начавшийся вечером 26 сентября пожар в Алматы потушен, сообщили корреспонденту Zakon.kz в городском ДЧС.

Как уточнила официальный представитель ДЧС г. Алматы Сандугаш Баймухамбетова, сообщение о пожаре в комплексе по адресу: Алмалинский район, ул. Гайдара, 1, поступило в 18.25. Силы и средств наращивались по повышенному номеру вызова.

К моменту прибытия пожарных расчетов обстановка была следующая: открытым пламенем горел гостиничный комплекс с переходом огня на частный жилой дом.

На месте пожара был организован штаб, для борьбы с огнем было развернуто 2 боевых участка, рассредоточенных по периметру здания, обеспечена бесперебойная подача воды в зону горения от 3-х пожарных гидрантов.

Тушение пожара осложнялось высокой температурой горения, сильным задымлением и быстрым распространением огня по деревянной обрешетке кровли, а также невозможностью отключения электроэнергии по периметру квартала, где был пожар.

Усилиями пожарных пожар локализован в 19:37 часов, ликвидирован в 20.02. Площадь пожара составила 480 кв.м.

В ликвидации пожара были задействованы 80 человек личного состава и 23 ед. техники Службы пожаротушения ДЧС г. Алматы.

Фото и видео с места ЧП можно посмотреть здесь.