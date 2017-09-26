Осужденный за попытку изнасилования девочки в Астане подал жалобу

Апелляционной инстанцией суда Астаны приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам в отношении Рамая Хафизова оставлен без изменения, жалоба осужденного - без удовлетворения.

Осужденный по делу о попытке изнасилования в Астане шестилетней девочки подал жалобу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

На странице ведомства в соцсети Facebook размещено сообщение о том, что апелляционной инстанцией суда Астаны приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам в отношении Рамая Хафизова оставлен без изменения, жалоба осужденного - без удовлетворения.

Напомним, в Астане мужчина напал на маленькую девочку. Видео с задержанным было распространено в соцсетях. По факту попытки совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, 2011 г.р., начато досудебное расследование по ст. 121 УК РК. Назначены необходимые экспертизы. Подозреваемый - 48-летний ранее судимый, задержан и водворен в ИВС ДВД Астаны. Установлено, что задержанный обманом увел девочку из дома в мкр.Промышленный на пустырь. Подозреваемый работал на стройплощадке нового ж/д вокзала.



