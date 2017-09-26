Осужденный за попытку изнасилования девочки в Астане подал жалобу
Апелляционной инстанцией суда Астаны приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам в отношении Рамая Хафизова оставлен без изменения, жалоба осужденного - без удовлетворения.
Осужденный по делу о попытке изнасилования в Астане шестилетней девочки подал жалобу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
На странице ведомства в соцсети Facebook размещено сообщение о том, что апелляционной инстанцией суда Астаны приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам в отношении Рамая Хафизова оставлен без изменения, жалоба осужденного - без удовлетворения.
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