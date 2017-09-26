Джеймс Кэмерон взялся за продолжение «Аватара»

Релиз первого сиквела запланирован на 18 декабря 2020 года.

Режиссер Джеймс Кэмерон начал работать над продолжением своего фильма «Аватар». Как сообщает Росбалт со ссылкой на Deadline, релиз первого сиквела запланирован на 18 декабря 2020 года.

Премьера следующей части планируется на декабрь 2021 года, четвертый и пятый фильмы выйдут в 2024 и 2025 годах соответственно.

Отмечается, что общий бюджет составит более миллиарда долларов. Этот проект станет одним из самых дорогостоящих в истории кинематографа, учитывая бюджет всех четырех картин.

Напомним, «Аватар» рассказывает о приключениях инвалида-морпеха на планете Пандора. Фильм получил три «Оскара» — за лучшую операторскую работу, лучшие декорации и лучшие визуальные эффекты.