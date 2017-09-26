Массовая драка с участием тренеров и зрителей произошла на турнире памяти Бесика Кудухова

В турнире приняли участие свыше 200 спортсменов со всех регионов России, а также Казахстана.

В Краснодаре состоялся турнир по вольной борьбе памяти Бесика Кудухова, в котором приняли участие свыше 200 спортсменов со всех регионов России, а также Казахстана.

Во время одной схватки произошла драка, в которой приняли участие тренеры, спортсмены и зрители.

Нынешний турнир проводится среди юниоров, и собрал всех сильнейших борцов спортивного резерва, многие из которых достойно представляют Россию на первенствах Европы и мира.

Бесик Кудухов - двукратный призер Олимпийских игр, четырехкратный чемпион мира. Кудухов погиб в автокатастрофе 29 декабря 2013 года под Армавиром. Спортсмену было 27 лет.

Источник: «Советский спорт»