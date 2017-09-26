Алик Шпекбаев о предоставлении госуслуг: Это неуважение к людям

Алик Шпекбаев призвал госорганы создавать комфортные условия для людей, в том числе организовать везде электронные очереди.

Оказание услуг некоторыми госорганами заместитель председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции РК Алик Шпекбаев оценил как неуважение к казахстанцам, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы на днях посмотрели и здесь, и в Алматы по госструктурам. Там страшное что-то, я такого не видел, это неуважение к людям, во-первых. В особенности то, что мы увидели в управлении госдоходов в Алатауском районе города Алматы. Мы им дали сроки, в течение месяца мы туда вернёмся (...) Мы ещё не были в других регионах, собираемся в Восточно-Казахстанскую и Западно-Казахстанскую области. Мы постараемся до конца года посетить все регионы. Я постараюсь заехать во все центры, которые оказывают услуги, и мы дадим оценку не только территориально, но и руководителям, которые сегодня принимают участие и слышат этот весь разговор», - сказал он в ходе совещания по вопросам оказания госуслуг.

Алик Шпекбаев призвал госорганы создавать комфортные условия для людей, в том числе организовать везде электронные очереди. Вместе с тем, Шпекбаев потребовал ускорить процесс перевода госуслуг, которые возможно перевести, в электронный формат.

«Многие такие баррикады понастраивали для себя... Есть такое понятие - безбарьерная услуга - это когда лицом к лицу оказывают услуги, это более уважительно. Все стеклянные барьеры надо убрать», - заключил он.

По данным АДГСПК, за первое полугодие было осуществлено 414 проверок, по итогам было выявлено более 231 тысячи нарушений. Привлечены к дисциплинарной ответственности 262 сотрудника госорганов. Среди них замечания - 123, выговор - 99, строгий выговор - 28, предупреждение о неполном служебном соответствии - 11, понижение в должности - 1. Чаще всего нарушения связаны с оказанием госуслуг при неполном пакете документов - 50,4%, истребованием лишних документов - 40,9%, нарушением процедур оказания госуслуг - 5%, нарушением сроков оказания госуслуг - 0,46%.

От граждан поступило 295 обращений. Наиболее часто обжалуются действия госорганов в сфере земельных отношений - 26%, жилищно-коммунального хозяйства и архитектуры - 13%. По обращениям было проведено 138 внеплановых проверок, в 46% случаев доводы были подтверждены, 80 человек были привлечены к дисциплинарной ответственности.

В разрезе местных исполнительных органов чаще всего законодательство нарушают Карагандинская и Мангистауская области, среди центральных госорганов - это министерства обороны, внутренних дел и юстиции.

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