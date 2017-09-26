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Нобелевскую премию увеличили до 1,12 млн долларов

26 сентября 2017, 21:01

Выплаты вырастут на миллион крон (124,8 тысячи долларов).

Размер Нобелевской премии в 2017 году увеличен до 9 миллионов шведских крон (1,12 миллиона долларов). Такое решение принял совет директоров Фонда Нобеля, сообщается на сайте организации.

Как отмечается, выплаты вырастут на миллион крон (124,8 тысячи долларов). В 2011 году размер премии был сокращен с 10 до 8 миллионов крон (с 1,25 миллиона до 998 тысяч долларов). Это было сделано в рамках программы по укреплению финансовой устойчивости фонда, отмечается в сообщении.

Объявление лауреатов 2017 года начнется со 2 октября. Нобелевская премия вручается за достижения в физике, химии, медицине, литературе и экономике. Также вручается премия мира.

В июне лауреат Нобелевской премии по экономике Кристофер Писсаридес заявил, что основными угрозами для экономического развития в будущем станут цифровые технологии и роботизация.

Нобелевскую премию по экономике за 2016 год получили профессор экономики Гарвардского университета Оливер Харт и профессор экономики Массачусетского технологического института Бенгт Хольмстрем за вклад в развитие теории контрактов.


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