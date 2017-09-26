Самый большой алмаз века продали за $53 миллиона

Драгоценный камень не удавалось реализовать в течение года, в итоге его цена значительно снизилась.

Горнодобывающая компания Lucara Diamond Corp продала самый большой алмаз за последние сто лет. "Царь камней" под названием Lesedi La Rona весит 1109 карата (221 грамм). Его продали за 53 миллиона долларов.

Драгоценный камень купила английская компания Graff Diamonds, сообщило агентство Bloomberg.

С языка тсвана Lesedi La Rona переводится как "наш свет". Его добыли в ноябре 2015 года в Республике Ботсвана на руднике Карове.

"Наш свет" превосходит другой ценный камень горнодобывающей компании — алмаз Constellation, который весит 813 карат. Однако тот был продан за 63 миллиона долларов. В агентстве "Bloomberg" отметили, что продажа Lesedi La Rona показывает, что габариты — не главный показатель формирования цены.

Компания не могла продать алмаз около года. "Наш свет" проигрывал в цвете и возможности обработки. Изначально его оценивали в 75 миллионов долларов.

Фото © REUTERS/Lucas Jackson, источник - Лайф