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Sony не собирается выпускать новую портативную консоль

26 сентября 2017, 22:11

Босс Sony Interactive Entertainment рассказал об отношении компании к портативному геймингу.

Исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Эндрю Хаус дал интервью Bloomberg, темой которого стала индустрия портативных консолей и игр. Хаус рассказал о том, что ждёт PlayStation в этом направлении.

По словам Эндрю, сейчас портативные консоли востребованы преимущественно в Японии. В этой стране до сих пор пользуется популярностью PS Vita, для которой регулярно выходят новые игры, которые даже не издают на Западе. В остальных странах, сообщает босс SIE, портативные консоли были вытеснены играми для смартфонов.

Таким образом, PlayStation не заинтересована в создании новой портативной консоли, вместо этого компания продолжит поддержку PS Vita преимущественно в Азии. Хаус заявил, что успех гибридной консоли Nintendo Switch объясняется тем, что Nintendo совместила функции домашней и портативной консолей, а это совершенно другой подход к рынку.

Фото: 4pda.to, источник - Лайф


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