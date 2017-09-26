Казахстанский блогер ответил на слова главы Нацбанка о валюте

"Инфляция куда выше, чем вы озвучиваете. Показатели деловой активности на нуле, новых источников просачивания благ нет. Банковский сектор нуждается в дальнейшей санации, на подходе новые вызовы. Спрос сжимается, программ по росту экономики просто нет. Страну может спасти нефть по 100, но кто сказал, что это будет. Локальный всплеск связан с зимой, и вы это знаете, тем более, что истерика про самую холодную зиму многих зацепила", - добавляет Кривошеев.