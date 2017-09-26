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Казахстанский блогер ответил на слова главы Нацбанка о валюте

26 сентября 2017, 21:31

Блогер Денис Кривошеев считает, что спрос на доллар будет только усиливаться.

Казахстанский блогер Денис Кривошеев считает, что слова председателя Нацбанка РК Данияра Акишева не соответствуют действительности, передает Zakon.kz.

На своей странице в Facebook Кривошеев отмечает, что "буквально недавно, когда курс был 310, в Нацбанке также не рекомендовали идти в обменные пункты и покупать доллары. Те, кто вас ослушались, заработали 10% в тенге менее чем за квартал".

Кроме того, блогер уверен: спрос на доллар будет только усиливаться, "если только вы снова не поднимите учетную ставку до уровня, на котором рынок посчитает допустимым держать деньги в тенге и в ваших обязательствах, зарабатывая неслыханные доселе деньги!".

"Инфляция куда выше, чем вы озвучиваете. Показатели деловой активности на нуле, новых источников просачивания благ нет. Банковский сектор нуждается в дальнейшей санации, на подходе новые вызовы. Спрос сжимается, программ по росту экономики просто нет. Страну может спасти нефть по 100, но кто сказал, что это будет. Локальный всплеск связан с зимой, и вы это знаете, тем более, что истерика про самую холодную зиму многих зацепила", - добавляет Кривошеев.


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