Димаш Кудайбергенов приедет в Актобе на форум «Туған жер»

В рамках реализации программы Главы государства «Рухани жаңғыру» 28-29 сентября в Актюбинской области впервые в Казахстане пройдет республиканский форум «Туған жер».

В рамках реализации программы Главы государства «Рухани жаңғыру» 28-29 сентября в Актюбинской области впервые в Казахстане пройдет республиканский форум «Туған жер».

В информационном центре «Ақтөбе ақпарат» прошла пресс-конференция с участием делегатов форума, прибывших в Актобе. В ней приняли участие кандидат филологических наук Ардак Жубанова, известный писатель, автор более 50 книг Рауль Мир-Хайдаров, врач-окулист, директор ТОО «Микрохирургия глаза» Мадина Куралова.

Заместитель акима области Ербол Нургалиев рассказал журналистам об основных целях крупнейшего мероприятия и его участниках. Так, в форуме, который проводится в целях формирования патриотизма и любви к малой родине, вовлечения уроженцев, добившихся определенных успехов, в социально-экономическое развитие родного края, примут участие известные актюбинцы из 20 стран мира.

- Свое участие подтвердили около 300 человек, в их числе представители бизнеса, культуры, образования, спорта, здравоохранения. С целью раскрытия потенциала развития региона во всех сферах подготовлен фильм «Ақтөбе - құтты мекен». В рамках проекта «100 жаңа есім» будут изданы энциклопедия Актюбинской области, а также имиджевый журнал о регионе, - отметил заместитель акима области.





Также земляков ознакомят с наиболее значимыми проектами, реализованными в рамках социальной ответственности бизнеса и ГЧП. В их числе Хоккейный модуль «Олимп», областной историко-краеведческий музей, Центр искусств «Жұбановтар әлемі», Дворец единоборств, Ледовый дворец, Дворец бракосочетания, Центр социальной адаптации «Мейiрiм» и многие другие.

Механизм ГЧП активно применяется и в районах области. На сегодня в регионе строятся 20 сельских врачебных амбулаторий на общую сумму 1,4 млрд. тенге. Открыто 15 детсадов, еще 50 детсадов планируется запустить до конца года. Это позволит охватить дошкольным образованием 95% детей и решить вопрос нехватки мест в детсадах во всех районах области.

Отметим, что регион является одним из лидеров по реализации акции «Туған жерге тағзым». В текущем году в области реализовано 379 проектов на сумму более 1,3 млрд. тенге. В целом, на этот год запланирована реализация 555 проектов на сумму 2,8 млрд. тенге. На спонсорские средства ведется строительство, реконструкция и оснащение современным оборудованием социальных объектов, благоустройство населенных пунктов, ремонт дорог, решаются другие не менее важные проблемы жителей региона.

В рамках форума ожидается открытие новых социально-культурных объектов региона, будут подписаны 10 меморандумов на сумму более 75 млрд. тенге, состоится научно-практическая конференция «Актобе - вчера, сегодня, завтра», а на Центральном стадионе им. Кобыланды батыра пройдет театрализованное представление, в котором примут участие 4500 человек.

В свою очередь делегаты форума примут участие в мастер-классах, семинарах, тренингах, на которых смогут поделиться накопленными опытом и знаниями. К примеру, именитые врачи бесплатно проведут ряд сложных хирургических операций для нуждающихся.

Гости поблагодарили руководство области за организацию крупномасштабного мероприятия. Кандидат филологических наук Ардак Жубанова выразила признательность за строительство Центра искусств «Жубановтар әлемі», пообещав оказать всяческое содействие в его работе, а также в воспитании подрастающего поколения.

- Это большое дело собрать тех, кто родился на этой земле. Каждый из нас радуется, видя, как расцветает родной край. И всем нам хочется сделать больше, - сказала Ардак Жубанова.

В ходе пресс-конференции также была озвучена информация о том, что в форуме примет участие известный певец, выходец из Актюбинской области Димаш Кудайбергенов.



