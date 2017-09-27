В Алматы Mercedes при спуске с Медео снес столб и перевернулся

Вечером 26 сентября на спуске с высокогорного катка Медео произошла авария, передает Zakon.kz.

ДТП произошло на улице Горной, не доезжая экологического поста, ниже Медеу. Вниз двигался Mercedes С-класса. На затяжном повороте водитель не справился с рулевым управлением, машину откинуло на обочину, где она воткнулась в столб, который его не остановил. Автомобиль перевернулся на крышу и уперся в дикую яблоню.

В результате аварии пострадал водитель и три пассажира. Одного из пострадавших в критическом состоянии госпитализировали в больницу, второго – в средней степени тяжести. Двоих других осмотрели на месте.

Находившиеся на месте ДТП участники рассказали, что у машины отказали тормоза. Вероятно, система перегрелась и отказала.



