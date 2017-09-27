В Швеции танк врезался в поезд

Поезд и бронетранспортер столкнулись рядом со шведской столицей. В результате пострадали четыре человека.

Авария произошла на переезде через железнодорожные пути около города Труса к юго-западу от Стокгольма. Как сообщает Local, легкие травмы получил водитель поезда и три пассажира боевой машины.

По данным полиции, бронетранспортер участвовал в международных военных маневрах Aurora 17, проходящих с 11 по 29 сентября. В учениях задействованы 20 тыс. военных из Швеции, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Литвы, Норвегии и США.