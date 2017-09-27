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Google и Levi’s разработали «умную» куртку

27 сентября 2017, 01:59

Стоимость изделия ориентировочно составит $350.

Google и Levi's разработали специальное устройство Jacquard, которое подключается к куртке и позволяет считывать команды владельца смартфона.

Google и Levi's разработали специальное устройство Jacquard, которое подключается к куртке и позволяет считывать команды владельца смартфона. Как следует из видеоролика, размещенного в блоге Google, команды подаются хлопками и поглаживаниями рукава куртки. Сенсор вшивается в рукав и устанавливает беспроводное соединение со смартфоном.

Внешний вид изделия ничем не отличается от обычной джинсовой куртки. Однако она изготовлена из специальной ткани. Токопроводящие нити не боятся влаги, они проходят в манжете рукава. Чтобы подавать команды смартфону при помощи куртки, необходимо на устройство установить специальное приложение. Когда приходит сообщение или идет входящий звонок, рукав начинает вибрировать. Впервые о разработке «умной» куртки СМИ сообщали в мае 2016 г. Ориентировочная стоимость изделия - $350. Как отмечается в блоге корпорации, куртку можно стирать.

Продукт доступен для пользователей Android версий позднее 6.0.1 и iOS 10 или выше. В среду, 27 сентября, куртка появится в продаже в магазинах Levi's в США.



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