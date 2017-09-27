Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Украина закрыла воздушное пространство над складом боеприпасов под Винницей

27 сентября 2017, 07:31

Самолетам на любой высоте запрещено заходить в опасную зону.

Над местом возгорания арсенала с боеприпасами в Винницкой области закрыто воздушное пространство. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, передает Lenta.ru.

По его словам, решением Украэроцентра закрыто воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Самолетам на любой высоте запрещено заходить в опасную зону.

Также закрыто движение для всех видов транспорта на автодороге государственного значения М-21 Житомир — Могилев-Подольский.

Юго-Западная железная дорога закрыла перегон Сосенко — Калиновка. Решается вопрос об отправке пожарных поездов и группы разминирования к месту чрезвычайного происшествия.

Приготовлены пассажирские поезда для эвакуации населения из места чрезвычайного происшествия.

Вечером во вторник, 26 сентября, на военных складах в Винницкой области в районе города Калиновка начался пожар со взрывами. Полицейские и нацгвардейцы перекрыли въезды в Калиновку, а также начали эвакуацию жителей города и близлежащих сел.

Фото: видео Наталя Данчишина / YouTube

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...