Украина закрыла воздушное пространство над складом боеприпасов под Винницей
27 сентября 2017, 07:31
Самолетам на любой высоте запрещено заходить в опасную зону.
Над местом возгорания арсенала с боеприпасами в Винницкой области закрыто воздушное пространство. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, передает Lenta.ru.
По его словам, решением Украэроцентра закрыто воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Самолетам на любой высоте запрещено заходить в опасную зону.
Также закрыто движение для всех видов транспорта на автодороге государственного значения М-21 Житомир — Могилев-Подольский.
Юго-Западная железная дорога закрыла перегон Сосенко — Калиновка. Решается вопрос об отправке пожарных поездов и группы разминирования к месту чрезвычайного происшествия.
Приготовлены пассажирские поезда для эвакуации населения из места чрезвычайного происшествия.
Вечером во вторник, 26 сентября, на военных складах в Винницкой области в районе города Калиновка начался пожар со взрывами. Полицейские и нацгвардейцы перекрыли въезды в Калиновку, а также начали эвакуацию жителей города и близлежащих сел.
Фото: видео Наталя Данчишина / YouTube
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