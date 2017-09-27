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Железную дверь разрезали ножом квартирные воры в Караганде

27 сентября 2017, 08:06

Воров разыскивают правоохранительные органы.

Квартирные воры в считанные минуты вскрыли дверь в подъезде нового жилого комплекса «Астана», разрезав ее ножом, передает МИА «Казинформ».

Преступники действовали настолько быстро и без шума, что не привлекли внимания соседей по лестничной площадке. Кража была обнаружена после того, как воры ретировались.

«Качество дверей, которые с виду кажутся такими прочными, ужасное. Дверь настолько тонкая, что ворам не составило труда разрезать ее ножом», - недоумевают жители новостройки.

Жильцы убедились, что подрядная строительная организация явно сэкономила финансы на качестве дверей. Многие жильцы после дерзкой кражи намерены в ближайшие дни заменить двери на более надежные.

Воров разыскивают правоохранительные органы.

Фото: inform.kz

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