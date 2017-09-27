Мужчина год и два месяца был на далекой зимовке, в рабстве.

В Карагандинской области впервые осудили рабовладельцев. Трое фермеров получили по 5 лет тюрьмы за эксплуатацию человека. В суде удалось доказать, что Жанат Саликов больше года работал в крестьянском хозяйстве бесплатно. Из рабства его спасли родственники, которым мужчина сумел передать записку с призывом о помощи, сообщает 31 канал





Жанат Саликов вернулся домой. Он не был здесь 2,5 года. Год и два месяца был на далекой зимовке, в рабстве, и еще год и три месяца – на конспиративной квартире под защитой полиции. Теперь можно не бояться, говорит Жанат, ведь накануне суд второй инстанции приговорил всех троих к пяти годам в исправительной колонии за незаконное лишение свободы с целью трудовой эксплуатации.





– Они думали, что… Они так ехидно находились на суде. Вели себя так, будто закон для них не существует. Я, когда приговор услышал, облегчение такое, - сказал Жанат Саликов.





50-летний Жанат Саликов рассказал в суде довольно типичную для Казахстана историю: в 2014 году ему предложили отливать кирпичи за 150 тысяч тенге в месяц, а потом напоили и отвезли за 200 км от Караганды. В крестьянском хозяйстве в Жанааркинском районе заставили пасти скот, зарплату не платили, домой не отпускали. Защита подсудимых строилась на том, что Жанат Саликов сам нанимался на работу в крестьянские хозяйства, а потом шантажировал хозяев.





– Работал, сбежал, и за моральный вред миллионную сумму от крестьянского хозяйства получил. Этот свидетель, глава крестьянского хозяйства, в Жанааркинский районный суд приехал, дал показания, заявила адвокат подсудимых Гаухар Ералинова.





Но и у Жаната Саликова были свидетели. С их помощью его адвокату впервые в Карагандинской области удалось доказать факт трудовой эксплуатации.





– Теперь в гражданском порядке Жанат Саликов намерен взыскать возмещение морального вреда – по миллиону с каждого фермера. Те, в свою очередь, собираются обжаловать решение областного суда в верховном. Жанат же опять будет искать работу. Правда, теперь уже в село ни ногой, - сказала адвокат Ширин Амиргалиева.



