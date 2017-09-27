Звезды сериала "Игра престолов" поженятся в реальной жизни

Кит Харингтон и Роуз Лесли на прошлой неделе рассказали друзьям и семье о своей помолвке.

Звёзды сериала "Игра престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли, которые знакомы уже более пяти лет, наконец приняли решение пожениться, пишет Лайф





"Они пока не назвали точную дату свадьбы, но на прошлой неделе рассказали друзьям и семье о своей помолвке", -сообщили изданию The Sun источник из близкого окружения актёров.





Недавно стало известно, что Кит Харингтон приобрёл в Великобритании дом за 1,75 миллиона фунтов стерлингов (~135 миллионов рублей). Источник утверждает, что именно покупка дома стала последним шагом на пути к свадьбе актёров.





Кит Харингтон и сам признавался, что живёт в новом доме вместе с Роуз и абсолютно счастлив. Тем не менее официальные представители звёзд отрицают их помолвку, а сами актёры пока отказываются от комментариев.

