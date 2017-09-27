Мировые цены на нефть понизились

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на Лондонской бирже ICE Futures понизилась на 0,58 долларов.

Цены на нефть по итогам торгов во вторник на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка понизились, передает МИА « Казинформ » со ссылкой на данные торгов.





Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на Лондонской бирже ICE Futures понизилась на 0,58 долларов, до 58,44 долларов за баррель. Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в ноябре на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на 0,34 доллара, до 51,88 долларов за баррель.



