В США начали строить прототипы стены на границе с Мексикой
27 сентября 2017, 08:56
Строительство стены является одним из главных предвыборных обещаний Трампа.
Прототипы стены на границе с Мексикой, которую задумал президент Дональд Трамп, начали строить в США, сообщает РИА Новости.
"Сегодня в Сан-Диего началось строительство восьми прототипов стены, четыре из них сделаны из бетона, а другие четыре — из альтернативных материалов", — говорится в сообщении.
"Все прототипы будут высотой от 18 до 30 футов (от 5,5 до 9 метров) и сделаны таким образом, чтобы помешать незаконному переходу в районах, где они строятся. На их основе будут созданы будущие проекты, которые, вероятно, продолжат развиваться, чтобы соответствовать требованиям пограничной службы США", — говорится в сообщении.
"Разработка прототипов позволяет нам задействовать все необходимые инструменты, чтобы защитить границу", — заявил и. о. замглавы CBP Рональд Витиэлло.
Строительство стены является одним из главных предвыборных обещаний Трампа. Первоначально Трамп обещал построить стену на средства Мексики, однако впоследствии признал, что это придется делать по крайней мере на первоначальном этапе на деньги американских налогоплательщиков.
Фото: AFP 2017 / Herika Martinez
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