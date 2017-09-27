В США планируют включить в досье иммигрантов информацию о соцсетях
27 сентября 2017, 09:09
Правозащитные организации опасаются, что включение содержания соцсетей может вызвать отбор иммигрантов по идеологическому принципу.
Власти США планируют включить в досье иммигрантов информацию о соцсетях, говорится в уведомлении министерства внутренней безопасности США, передает РИА Новости.
Иммиграционное досье будет включать "имя пользователя в социальной сети, псевдонимы, связанную с ним идентифицируемую информацию и результаты поиска", говорится в уведомлении, опубликованном в Федеральном реестре — официальном органе правительства США. Новые правила планируется ввести в действие с 18 октября текущего года, сейчас проводится общественное обсуждение. Предполагается, что социальные сети станут частью досье, которое собирают власти США не только на тех, кто претендует на американскую визу, а также на обладателей постоянного вида на жительство и натурализованных граждан США.
Ранее министерство уже заявляло, что намерено собирать информацию об аккаунтах в соцсетях для тех иностранцев, которые претендуют на американскую визу. Призывы к более активному мониторингу соцсетей раздавались в связи с ростом случаев местного терроризма в США. Террористы неоднократно заявляли о своих экстремистских взглядах на страницах соцсетей.
Например, террористы Сайед Фарук и Ташфин Малик незадолго до убийства 14 человек в Сан-Бернардино в 2015 году заявили в соцсетях, что действуют от имени запрещенной в России и США террористической группировки "Исламское государство".
Алексей Богдановский
Фото © РИА Новости / Наталья Селиверстова
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