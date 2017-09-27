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Создатель Telegram Дуров прокомментировал заведенное против него в Иране уголовное дело

27 сентября 2017, 09:14

По его словам, причина кроется не в использовании мессенджера преступниками.

Создатель Telegram Павел Дуров прокомментировал сообщения о заведении против него уголовного дела в Иране, передает РИА Новости.

"Я удивлен этим известием. Мы активно блокируем террористов и порнографический контент в Иране. Я думаю, что реальные причины кроются в другом", — написал Дуров в Twitter.

По его словам, в Иране ежедневно блокируется более тысячи каналов, ботов и чатов с порнографическим и террористическим содержанием.

Претензии Ирана

Власти Ирана объяснили открытие уголовного дела против создателя Telegram популярностью мессенджера среди террористов.

По словам прокурора Тегерана Аббаса Джафари Долатабади, ресурсом активно пользуются боевики "Исламского государства"* и другие преступники.

"Сеть Telegram, помимо предоставления услуг террористам, в том числе ИГ*, предоставляет услуги по контрабанде наркотиков и торговле людьми", — заявил прокурор.

Несмотря на блокировку в Иране многих интернет-ресурсов, Telegram в стране используют более 30 миллионов человек. На сегодняшний день это одна из самых популярных соцсетей в государстве.

Канал для связи террористов

Это не первый случай, когда Telegram оказывался в центре скандала. В конце июня ФСБ заявила, что мессенджер использовался организаторами взрыва в петербургском метро при планировании теракта.

В ведомстве добавили, что террористы в России используют Telegram для связи с зарубежными кураторами, так как в мессенджере можно создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, в свою очередь, заявил, что сервис популярен среди террористов в Средней Азии.

"Действительно, Telegram распространен среди террористических организаций, очень популярен в бывших союзных республиках, в частности, в Средней Азии. Он очень активизировался в последнее время", — заявил сенатор.

В середине июля "из-за нежелательного контента" мессенджер временно заблокировали в Индонезии.

Конфликт с Роскомнадзором

В июне о возможной блокировке мессенджера в России заявил Роскомнадзор. Глава ведомства пояснил, что руководству Telegram по закону необходимо предоставить ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации.

Дуров в ответ заявил, что блокировка Telegram невыгодна для страны, так как другие популярные сервисы — WhatsApp или Facebook Messenger — контролируются США. Он добавил, что у владельцев мессенджеров нет ключей для расшифровки данных, поскольку они находятся только на устройствах пользователей.

По словам Дурова, потенциальная блокировка Telegram не усложнит общение террористов и наркодилеров, так как существуют десятки других мессенджеров. Чтобы победить терроризм через блокировки, нужно заблокировать интернет, считает он.

Однако впоследствии создатель Telegram согласился представить все необходимые данные, и мессенджер был внесен в список Роскомнадзора.

Фото © AP Photo / Tatan Syuflana

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