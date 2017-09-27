Создатель Telegram Дуров прокомментировал заведенное против него в Иране уголовное дело

По его словам, в Иране ежедневно блокируется более тысячи каналов, ботов и чатов с порнографическим и террористическим содержанием.

Претензии Ирана

Власти Ирана объяснили открытие уголовного дела против создателя Telegram популярностью мессенджера среди террористов.

По словам прокурора Тегерана Аббаса Джафари Долатабади, ресурсом активно пользуются боевики "Исламского государства"* и другие преступники.

Несмотря на блокировку в Иране многих интернет-ресурсов, Telegram в стране используют более 30 миллионов человек. На сегодняшний день это одна из самых популярных соцсетей в государстве.





Канал для связи террористов





Это не первый случай, когда Telegram оказывался в центре скандала. В конце июня ФСБ заявила, что мессенджер использовался организаторами взрыва в петербургском метро при планировании теракта.





В ведомстве добавили, что террористы в России используют Telegram для связи с зарубежными кураторами, так как в мессенджере можно создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования.





Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, в свою очередь, заявил, что сервис популярен среди террористов в Средней Азии.



