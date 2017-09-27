Тренер Головкина назвал дату боя-реванша с Альваресом

Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес подтвердил, что реванш GGG с Саулем Альваресом планируется на весну 2018 года.





— Том Леффлер находится на связи с Golden Boy и скоро мы все узнаем. Не знаю, на какие условия или уступки нам с Golden Boy придется пойти, чтобы бой состоялся в мае 2018 года, — сказал Санчес в беседе с World Boxing News.





Вероятнее всего реванш состоится 5 мая, на национальный мексиканский праздник «Синко де Майо».







