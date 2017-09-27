Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В южных штатах Бразилии задумались о проведении референдума о независимости

27 сентября 2017, 09:16

Численность населения этих штатов составляет 29 миллионов человек.

Три южных штата Бразилии планируют 7 октября провести консультацию с гражданами о возможности референдума о независимости в 2018 году, сообщил РИА Новости один из лидеров движения Sur Libre ("Свободный Юг") Селсо Деушер (Celso Deucher).

"Мы испытываем ужасную потерю ресурсов и всегда подвергаемся плохому распределению налогов … постоянная бюджетная дискриминация отсылает южный регион почти на уровень небытия, это оставляет нас без надежды на будущее под руководством Бразилии", — заявил Деушер.

Речь идет о трех бразильских штатах Санта-Катарина, Парана и Риу-Гранди-ду-Сул, численность населения которых составляет 29 миллионов человек. Сообщается, что в этих штатах отмечаются самые высокие доходы на душу населения в Бразилии.

Движение "Свободный Юг" возникло в 1992 году в городе Лагуна, входящего в состав штата Санта-Катарина, затем к нему присоединились два других штата. Самым большим достижением движения стала организация в 2016 году опроса населения, в котором приняли участие 500 тысяч человек. В ходе голосования 95% опрошенных заявили, что три штата на юге страны должны объединиться и сформировать государство за пределами Бразилии.

Фото © AFP 2017 / Miguel Schincariol

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...