В южных штатах Бразилии задумались о проведении референдума о независимости
27 сентября 2017, 09:16
Численность населения этих штатов составляет 29 миллионов человек.
Три южных штата Бразилии планируют 7 октября провести консультацию с гражданами о возможности референдума о независимости в 2018 году, сообщил РИА Новости один из лидеров движения Sur Libre ("Свободный Юг") Селсо Деушер (Celso Deucher).
"Мы испытываем ужасную потерю ресурсов и всегда подвергаемся плохому распределению налогов … постоянная бюджетная дискриминация отсылает южный регион почти на уровень небытия, это оставляет нас без надежды на будущее под руководством Бразилии", — заявил Деушер.
Речь идет о трех бразильских штатах Санта-Катарина, Парана и Риу-Гранди-ду-Сул, численность населения которых составляет 29 миллионов человек. Сообщается, что в этих штатах отмечаются самые высокие доходы на душу населения в Бразилии.
Движение "Свободный Юг" возникло в 1992 году в городе Лагуна, входящего в состав штата Санта-Катарина, затем к нему присоединились два других штата. Самым большим достижением движения стала организация в 2016 году опроса населения, в котором приняли участие 500 тысяч человек. В ходе голосования 95% опрошенных заявили, что три штата на юге страны должны объединиться и сформировать государство за пределами Бразилии.
Фото © AFP 2017 / Miguel Schincariol
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