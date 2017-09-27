Ссудный портфель БВУ РК за август 2017 года

Ссудный портфель БВУ РК за август 2017 года увеличился на 246 млрд тг, месяцем ранее он уменьшился сразу на 2 трлн тг. Доля токсичных кредитов за год выросла с 8% до 13%

Кредитный рынок БВУ РК за год сократился на 12,1% (1,9 трлн тг) и составил на конец августа 2017 года 13,7 трлн тг. Годом ранее ссудный портфель БВУ РК за год вырос на 14,9% или 2,0 трлн тг.

Резкое уменьшение объемов ссудного портфеля произошло за июль 2017 года - на 2,0 трлн тг, в августе был прирост на 246,1 млрд тг.

Объем просроченных кредитов свыше 90 дней к концу августа 2017 года показал годовой рост на 34,0% (445,6 млрд), до 1,8 трлн тг. Доля таких кредитов от ссудного портфеля БВУ РК за год выросла с 8,4% до 12,8%.

Годовой прирост кредитов к концу августа 2017 года среди БВУ РК показали 18 банков из 33 на рынке, наибольший годовой прирост показал Kaspi Bank - на 158,5 млрд (21,3%), до 904,2 млрд тг. Доля банка на кредитном рынке выросла с 4,8% до 6,6%. Удельный вес токсичных кредитов уменьшился с 9,5% до 8,1%. За последний месяц объем ссудного портфеля увеличился на 12,9 млрд тг (1,5%). По объему ссудного портфеля банк за год переместился с 7 на 5 место.

Следом идет Сбербанк с годовым приростом на 149,2 млрд (15,7%), до 1,1 трлн тг. Доля на рынке выросла до 8,0% с 6,1%. Удельный вес просроченных кредитов свыше 90 дней вырос с 8,7% до 9,7%. В августе кредитный портфель вырос на 7,8 млрд тг. По объему ссудного портфеля банк удерживает 4 позицию.

Замыкает топ-3 по годовому приросту ссудного портфеля Народный Банк - на 122,1 млрд тг (5,3%), до 2,4 трлн тг. Доля от БВУ РК выросла на 2,9 п.п., до 17,5%. Удельный вес токсичных кредитов уменьшился с 10,6% до 9,3%. Только за последний месяц банк нарастил объем ссудного портфеля на 49,8 млрд тг. По объему ссудного портфеля банк поднялся со 2 места на 1, сместив Qazkom, который за год уменьшил объем кредитов на 2,4 трлн тг и замыкающий на конец августа 2017 года ТОП-3 по объему ссудного портфеля.