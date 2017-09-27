Трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК
27 сентября 2017, 09:55
В частности, депутаты подготовили заключение по проекту Кодекса «О недрах и недропользовании».
В Мажилисе Парламента Казахстана прошло пленарное заседание, на котором депутаты рассмотрели ряд законопроектов, сообщает Zakon.kz.
В частности, были рассмотрены проекты законов «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Саудовская Аравия о выдаче», «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Саудовская Аравия о передаче осужденных лиц».
Также депутаты подготовили заключения по проекту Кодекса «О недрах и недропользовании», по законопроектам «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам недропользования», «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Туркменистаном о демаркации казахстанско-туркменской государственной границы».
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