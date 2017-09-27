Трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК

В частности, депутаты подготовили заключение по проекту Кодекса «О недрах и недропользовании».

В Мажилисе Парламента Казахстана прошло пленарное заседание, на котором депутаты рассмотрели ряд законопроектов, сообщает Zakon.kz.





В частности, были рассмотрены проекты законов «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Саудовская Аравия о выдаче», «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Саудовская Аравия о передаче осужденных лиц».





Также депутаты подготовили заключения по проекту Кодекса «О недрах и недропользовании», по законопроектам «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам недропользования», «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Туркменистаном о демаркации казахстанско-туркменской государственной границы».











